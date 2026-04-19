Россиянам рассказали, чем грозит укус южнорусского тарантула

БАРНАУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Укус южнорусского тарантула не представляет смертельной опасности для человека, хотя может быть достаточно болезненным. Об этом рассказала ТАСС профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии Сибирского федерального университета Ольга Тарасова.
«Все пауки-охотники должны по природе напасть и убить свою жертву. Они впрыскивают яд в жертву, парализуют ее. После того как жертва обездвижена, паук вводит в нее пищеварительные ферменты и высасывает внутренности, оставляя только пустую оболочку. Защищается тарантул тоже с помощью этого яда. Если паук повредит кожу, впрыснет немного своего яда, то на месте вот такого повреждения будет припухлость, но человек не умрет. То есть этого объема яда не хватит, чтобы убить человека», — сказала Тарасова.
Она добавила, что укус может быть весьма болезненным и неприятным, сравнимым по ощущениям с укусом шершня, вызывать покраснение, отек и возможное повышение температуры в месте повреждения, однако серьезных последствий для здоровья не несет.
Эксперт пояснила, что южнорусский тарантул, известный в народе как мизгирь, имеет довольно широкий ареал и встречается не только в европейской части страны, но также в степных и лесостепных зонах Западной и Южной Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Живут в норах, охотятся на насекомых ночью.
По словам Тарасовой, жителям Сибири не стоит опасаться появления более опасных тропических видов, таких как пауков-птицеедов из Африки или Индии, а также ядовитого каракурта из южных регионов России. Она пояснила, что эти виды критически зависят от высоких температур, необходимых им для размножения и выживания. В качестве примера эксперт привела особенность поведения южнорусского тарантула: самка вынашивает кокон с яйцами на теле и вынуждена подолгу прогревать его на солнце, без чего развитие потомства невозможно.
Ранее сообщалось о массовом распространении пауков-тарантулов в Красноярском крае из-за жары, что вызывает тревогу жителей.