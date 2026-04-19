Россиянам рассказали, чем грозит укус южнорусского тарантула

«Все пауки-охотники должны по природе напасть и убить свою жертву. Они впрыскивают яд в жертву, парализуют ее. После того как жертва обездвижена, паук вводит в нее пищеварительные ферменты и высасывает внутренности, оставляя только пустую оболочку. Защищается тарантул тоже с помощью этого яда. Если паук повредит кожу, впрыснет немного своего яда, то на месте вот такого повреждения будет припухлость, но человек не умрет. То есть этого объема яда не хватит, чтобы убить человека», — сказала Тарасова.