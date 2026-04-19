Два раза в день — мало: Врач рассказал, как нужно чистить зубы, чтобы забыть дорогу к стоматологу

Сколько же раз в сутки чистить зубы? Норма — два раза в день: утром после пробуждения и вечером перед сном. Вечерняя чистка оказывает ключевое влияние, так как в ночной период создаются условия для быстрого размножения бактерий. Если на поверхности останется налёт, риск кариеса или воспаления дёсен очень велик.