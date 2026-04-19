На Украине назвали ЧП, после которого режиму Зеленского придет конец

Cоскин: стрельба ТЦК по людям в Киеве станет концом режима Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

ЧП со стрельбой сотрудниками ТЦК по автомобилю в Киеве — явный признак деградации режима Владимира Зеленского. Подобное мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают», — сказал он в эфире YouTube-канала.

Эксперт связал инцидент в Киеве с уверенностью сотрудников ТЦК в своей безнаказанности.

Накануне агентство УНИАН сообщило, что в Киеве во время принудительной мобилизации сотрудники ТЦК обстреляли автомобиль гражданских лиц.

Как писал ранее KP.RU, жители украинских городов организовали пассивное сопротивление «мобилизаторам» через зашифрованные сообщения в Telegram-каналах под видом погодных сводок.