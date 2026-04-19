Замглавы МИД Хатибзаде: Иран не планирует передавать США обогащённый уран

Иранские власти не намерены передавать Соединённым Штатам обогащённый уран, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
Он уточнил, что это неприемлемо.
«Могу заверить вас, что обогащённые материалы не будут поставляться в Соединённые Штаты… Это неприемлемо, и я могу заверить вас, что, хотя мы готовы рассмотреть любые имеющиеся у нас опасения, мы не будем принимать неприемлемые варианты», — сказал Хатибзаде в интервью Associated Press.
Он отметил, что Иран не готов проводить новый раунд переговоров с чиновниками из США, стремясь к завершению «рамочного соглашения», прежде чем переходить к личной встрече.
«Мы ещё не готовы к реальной встрече, потому что есть вопросы, по которым американцы ещё не отказались от своей максималистской позиции», — заявил Хатибзаде.
По его словам, в рамках переговоров с Соединёнными Штатами будет введён «новый протокол» для Ормузского пролива, и он «останется открытым и безопасным для всего гражданского судоходства».
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран вместе будут осуществлять вывоз обогащённого урана с иранской территории. По его словам, высокообогащённый уран планируют извлечь с помощью экскаваторов и доставить в США. Иран исключил возможность вывоза обогащённого урана на территорию Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.