Красноярские спасатели рассказали о возобновленных поисках семьи Усольцевых

Напомним, ранее было установлено, что 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья Усольцевых выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно. 29 сентября Ирина Усольцева не вышла на работу и на следующий день ее сын обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сразу же начались масштабные поиски семьи, которые не прекращаясь шли долгое время в сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября их активная фаза была завершена, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.