Красноярские спасатели рассказали о возобновленных поисках семьи Усольцевых

Очередной этап поиска семьи Усольцевых, которые считаются без вести пропавшими во время туристического похода в тайге Красноярского края, пока не принес результатов.
Напомним, с 17 по 19 апреля спасатели по заявке следователей принимают участие в повторных поисковых мероприятиях на территории Кутурчин Партизанского района.
Сообщается, что в первые сутки сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда на снегоходах обследовали 15 км автодорог и 10 км лесных дорог в районе скалы «Буратинка». А в субботу — 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще 5 километров пешком.
«Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — рассказали сегодня в КГКУ «Спасатель».
Напомним, ранее было установлено, что 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья Усольцевых выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно. 29 сентября Ирина Усольцева не вышла на работу и на следующий день ее сын обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сразу же начались масштабные поиски семьи, которые не прекращаясь шли долгое время в сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября их активная фаза была завершена, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
В соцсетях и СМИ высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и волонтеры-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.