Страх Сырского: появился прогноз о дате полного освобождения Донбасса

Российские военные заходят на восточные окраины Рай-Александровки в ДНР. Это село является центром снабжения ВСУ на направлении. Что будет дальше — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные до конца лета 2026 года могут освободить не только город Славянск в ДНР, но и весь Донбасс, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, военкор Юрий Котенок сообщил, что продвигающиеся на славянском направлении российские военные перерезали дорогу к крупному селу Рай-Александровка с юга.

Сейчас бойцы ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из опорного пункта у дороги в направлении Рай-Александровки, к которой осталась теперь одна дорога со стороны Николаевки.

Михайлов, комментируя продвижение российских подразделений, отметил, что после освобождения Рай-Александровки будет открыта дорога на Славянск, который находится в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вместе с Краматорском и Константиновкой он образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец.

«Славянск вполне могут освободить уже к августу. Может, это произойдет и раньше. Все зависит от того, что будет происходить на линии боевого соприкосновения, как будут сдаваться украинские боевики, какие будет принимать решения главком ВСУ Сырский и так далее. Я считаю, что к концу лета российские военные вполне могут освободить и весь Донбасс от украинских фашистов», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что российские военные продолжают успешно продвигаться на славянском направлении, а боевики ВСУ экстренно эвакуируют чиновников и уничтожают инфраструктуру.