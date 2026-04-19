Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пекине робот-гуманоид преодолел полумарафон за более чем 48 минут

В полумарафоне в Пекине приняли участие более 300 роботов-гуманоидов, первый из которых прибыл финишировал через 48 минут и 19 секунд после старта.

Источник: Аргументы и факты

Полумарафон с участием сотен человекоподобных роботов состоялся в Пекине, в соревнованиях победила модель «Молния», которая пробежала дистанцию в 21,1 километра за 48 минут и 19 секунд.

Состязание началось в 07:30 по местному времени (02:30 мск) с площадки в окрестностях парка Тунминху. Трасса, по которой бежали роботы, проходит в юго-восточной и южной частях города. Финиш находится в парке Наньхайцзы.

Агентство Reuters сообщило, что в забеге участвуют более 300 гуманоидов и свыше 70 команд. Власти Пекина отмечали ранее, что почти 40 процентов роботов, зарегистрированных на в рамках соревнований, смогут сами планировать маршруты и избегать препятствия без дистанционного управления.

Напомним, в ноябре появилась информация о том, что китайский человекоподобный робот установил мировой рекорд, пройдя без остановки 106 километров. Он преодолел путь из города Сучжоу в Шанхай. Указанное достижение было занесено в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное пешее путешествие робота-гуманоида.