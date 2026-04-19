В Пекине робот-гуманоид преодолел полумарафон за более чем 48 минут

Агентство Reuters сообщило, что в забеге участвуют более 300 гуманоидов и свыше 70 команд. Власти Пекина отмечали ранее, что почти 40 процентов роботов, зарегистрированных на в рамках соревнований, смогут сами планировать маршруты и избегать препятствия без дистанционного управления.