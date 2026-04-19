В Пекине робот-гуманоид преодолел полумарафон за более чем 48 минут

Полумарафон с участием сотен человекоподобных роботов состоялся в Пекине, в соревнованиях победила модель «Молния», которая пробежала дистанцию в 21,1 километра за 48 минут и 19 секунд.
Состязание началось в 07:30 по местному времени (02:30 мск) с площадки в окрестностях парка Тунминху. Трасса, по которой бежали роботы, проходит в юго-восточной и южной частях города. Финиш находится в парке Наньхайцзы.
Агентство Reuters сообщило, что в забеге участвуют более 300 гуманоидов и свыше 70 команд. Власти Пекина отмечали ранее, что почти 40 процентов роботов, зарегистрированных на в рамках соревнований, смогут сами планировать маршруты и избегать препятствия без дистанционного управления.
Напомним, в ноябре появилась информация о том, что китайский человекоподобный робот установил мировой рекорд, пройдя без остановки 106 километров. Он преодолел путь из города Сучжоу в Шанхай. Указанное достижение было занесено в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное пешее путешествие робота-гуманоида.