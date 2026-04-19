Трамп назвал Израиль великолепным союзником США

«Нравится ли людям Израиль или нет, он проявил себя как великолепный союзник Соединенных Штатов Америки», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп похвалил Израиль за умение побеждать и намекнул на «некоторых», чья суть проявилась в конфликте. Однако привести подробности президент США отказался.
Ранее Трамп сообщил, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану. Тогда Тель-Авив запросил у Белого дома разъяснения. В окружении Биньямина Нетаньяху назвали заявление Трампа шокирующим и вызывающим беспокойство.
При этом спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что страна готова возобновить боевые действия в любой момент.