Зараженную жуком древесину не пустили из Хабаровского края в Китай

В Хабаровском крае в партии пиломатериалов, готовившейся к отправке в Китай, обнаружили малого чёрного елового усача — опасного карантинного вредителя леса. Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Во время досмотра на фитосанитарном посту «Комсомольский» в 100 кубометрах лиственницы даурской нашли личинки и следы присутствия этого жука. Наличие вредителя подтвердили лабораторные испытания Хабаровского филиала подведомственного учреждения.
Малый чёрный еловый усач считается карантинным как для России, так и для Китая. Он повреждает хвойную древесину и может нанести серьёзный ущерб лесному хозяйству.
Экспортёру теперь предстоит провести обеззараживание всей партии пиломатериалов. После этого компания сможет обратиться в территориальное управление Россельхознадзора за фитосанитарным сертификатом.
Чёрные усачи рода Monochamus входят в перечень особо опасных вредителей хвойных пород для всего Евразийского экономического союза. Их обнаружение требует немедленных мер, чтобы не допустить распространения насекомого за пределы региона.