Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искусственный интеллект обучает хабаровские светофоры регулировать движение

Система базируется на выделенных серверах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специалисты хабаровского Научно-производственного центра организации дорожного движения начали обслуживание светофорных объектов на улицах столицы региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сотрудники организации не только проводят «помывку» оборудования, но и внедряют искусственный интеллект, который может самостоятельно анализировать ситуацию на дорогах и предотвращать образование пробок.

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, сейчас в городе на балансе стоит 268 светофорных объектов — работа по их обслуживанию ведётся ежедневно. Специалисты проверяют исправность их работы, очищают от грязи и при необходимости меняют линзы.

Сегодня светофоры — это часть сложной интеллектуальной системы на основе искусственного интеллекта. Он помогает диспетчерам производить мониторинг транспортных потоков в разное время суток и соответствующим образом подстраивать интервал их работы. Интеллектуальная система базируется на выделенных серверах. Для надёжности используются оптоволоконные сети, что исключает риск внешних помех или целенаправленное «глушение» сигнала.

— При настройке светофоров особое внимание уделяется безопасности пешеходов. В зависимости от ширины проезжей части и близости социальных объектов, в том числе школ и больниц, фазы перехода рассчитываются так, чтобы дорогу могли спокойно перейти дети и маломобильные граждане, — рассказали в администрации Хабаровска.

Кроме того, город закупает современное дополнительное оборудование. Среди которого звуковые информаторы, сообщающие слабовидящим пешеходам названия улиц и подающие звуковые сигналы для перехода. Также используются увеличенные линзы: на крупных трассах, таких как улица Карла Маркса, устанавливаются светофоры с диаметром линзы 300 мм и встроенным обратным отсчетом времени, что делает их более заметными для водителей и пешеходов.