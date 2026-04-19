Искусственный интеллект обучает хабаровские светофоры регулировать движение

Специалисты хабаровского Научно-производственного центра организации дорожного движения начали обслуживание светофорных объектов на улицах столицы региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сотрудники организации не только проводят «помывку» оборудования, но и внедряют искусственный интеллект, который может самостоятельно анализировать ситуацию на дорогах и предотвращать образование пробок.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, сейчас в городе на балансе стоит 268 светофорных объектов — работа по их обслуживанию ведётся ежедневно. Специалисты проверяют исправность их работы, очищают от грязи и при необходимости меняют линзы.
Сегодня светофоры — это часть сложной интеллектуальной системы на основе искусственного интеллекта. Он помогает диспетчерам производить мониторинг транспортных потоков в разное время суток и соответствующим образом подстраивать интервал их работы. Интеллектуальная система базируется на выделенных серверах. Для надёжности используются оптоволоконные сети, что исключает риск внешних помех или целенаправленное «глушение» сигнала.
— При настройке светофоров особое внимание уделяется безопасности пешеходов. В зависимости от ширины проезжей части и близости социальных объектов, в том числе школ и больниц, фазы перехода рассчитываются так, чтобы дорогу могли спокойно перейти дети и маломобильные граждане, — рассказали в администрации Хабаровска.
Кроме того, город закупает современное дополнительное оборудование. Среди которого звуковые информаторы, сообщающие слабовидящим пешеходам названия улиц и подающие звуковые сигналы для перехода. Также используются увеличенные линзы: на крупных трассах, таких как улица Карла Маркса, устанавливаются светофоры с диаметром линзы 300 мм и встроенным обратным отсчетом времени, что делает их более заметными для водителей и пешеходов.