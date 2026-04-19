В Перми маршруты № 344 и № 442а временно изменят схему движения

Пассажиров просят учитывать временные изменения и заранее планировать поездки.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 25 апреля для межмуниципальных автобусов № 344 «п. Юг — Пермь» и № 442а «п. Мулянка — Пермь» вводятся временные изменения в движении.

В сторону из Перми транспорт после остановки «Центральный рынок» будет идти по другому маршруту: по улицам Попова, Луначарского и Комсомольскому проспекту. При этом остановка «Муравейник» на этот период обслуживаться не будет.

Изменения связаны с провалом дорожного покрытия на улице Пушкина.

В обратном направлении — в Пермь — автобусы продолжат курсировать по прежней схеме без корректировок.

Пассажиров просят учитывать временные изменения и заранее планировать поездки.