В Перми маршруты № 344 и № 442а временно изменят схему движения

С 17 по 25 апреля для межмуниципальных автобусов № 344 «п. Юг — Пермь» и № 442а «п. Мулянка — Пермь» вводятся временные изменения в движении.
В сторону из Перми транспорт после остановки «Центральный рынок» будет идти по другому маршруту: по улицам Попова, Луначарского и Комсомольскому проспекту. При этом остановка «Муравейник» на этот период обслуживаться не будет.
Изменения связаны с провалом дорожного покрытия на улице Пушкина.
В обратном направлении — в Пермь — автобусы продолжат курсировать по прежней схеме без корректировок.
Пассажиров просят учитывать временные изменения и заранее планировать поездки.