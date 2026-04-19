В Хабаровском крае объем ДВ-ипотеки превысил 1 трлн рублей

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что программа направлена на повышение качества жизни и поддержку строительной отрасли. «Этот инструмент был введен решением главы государства Владимиром Владимировичем Путиным. Ипотека со ставкой 2 процента годовых стала одной из самых доступных в стране. Поэтому мы будем продолжать работу. И спасибо Президенту, что он поддержал продление льготной ипотеки», — сказал Юрий Трутнев.