Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае объем ДВ-ипотеки превысил 1 трлн рублей

В Хабаровском крае 25,6 тыс семей купили жилье по льготной ипотеке.

Источник: Комсомольская правда

Объем кредитов, выданных по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» под 2 процента годовых, превысил 1 триллион рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, благодаря президентской программе более 200 тысяч семей приобрели или построили жилье на Дальнем Востоке и в Арктике. На Дальневосточный федеральный округ приходится 175,6 тысячи кредитов, на Арктическую зону — 24,6 тысячи.

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что программа направлена на повышение качества жизни и поддержку строительной отрасли. «Этот инструмент был введен решением главы государства Владимиром Владимировичем Путиным. Ипотека со ставкой 2 процента годовых стала одной из самых доступных в стране. Поэтому мы будем продолжать работу. И спасибо Президенту, что он поддержал продление льготной ипотеки», — сказал Юрий Трутнев.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков добавил, что по темпам роста экономики Дальний Восток опережает среднероссийский уровень. Каждая вторая квартира в новостройках ДФО в 2020—2025 годах приобреталась с использованием льготной ипотеки. Объем ввода жилья вырос с 2,5 миллиона квадратных метров в 2019 году до 4,7 миллиона в 2025 году.

В Хабаровском крае за три месяца 2026 года подано 3,95 тысячи заявок на оформление льготного кредита, заключено 1,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 8,1 миллиарда рублей. Всего в регионе выдано 25 610 кредитов по программе. Программа продлена до конца 2030 года.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше