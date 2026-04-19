В Хабаровском крае объем ДВ-ипотеки превысил 1 трлн рублей

Объем кредитов, выданных по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» под 2 процента годовых, превысил 1 триллион рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, благодаря президентской программе более 200 тысяч семей приобрели или построили жилье на Дальнем Востоке и в Арктике. На Дальневосточный федеральный округ приходится 175,6 тысячи кредитов, на Арктическую зону — 24,6 тысячи.
Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что программа направлена на повышение качества жизни и поддержку строительной отрасли. «Этот инструмент был введен решением главы государства Владимиром Владимировичем Путиным. Ипотека со ставкой 2 процента годовых стала одной из самых доступных в стране. Поэтому мы будем продолжать работу. И спасибо Президенту, что он поддержал продление льготной ипотеки», — сказал Юрий Трутнев.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков добавил, что по темпам роста экономики Дальний Восток опережает среднероссийский уровень. Каждая вторая квартира в новостройках ДФО в 2020—2025 годах приобреталась с использованием льготной ипотеки. Объем ввода жилья вырос с 2,5 миллиона квадратных метров в 2019 году до 4,7 миллиона в 2025 году.
В Хабаровском крае за три месяца 2026 года подано 3,95 тысячи заявок на оформление льготного кредита, заключено 1,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 8,1 миллиарда рублей. Всего в регионе выдано 25 610 кредитов по программе. Программа продлена до конца 2030 года.
