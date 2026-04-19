В красноярской Покровке выясняют причину подтопления частного сектора

В Красноярске ищут решение проблемы с подтоплениями домов в Покровке. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
По словам главы города, в Покровке вода выходит на поверхность сразу в нескольких точках частного сектора. Одна из них — на улице Водянникова, где побывал Верещагин.
Отмечает, что домовладения топит локально — подвалы, гаражи, дворы. Зимой на улице образуется массивный слой наледи. Заметны просадки грунта.
Устранение порывов не помогло решить проблему, поэтому не исключается, что Покровку топит подземными водами. В зоне риска, по словам мэра, более 150 домов.
Сергей Верещагин поручил с привлечением специалистов выяснить, в источник подтоплений. После этого будет принято решение, как действовать дальше.
