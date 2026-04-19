Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что странам СНГ необходимо объединяться против сноса памятников, увековечивших ратный подвиг советских солдат всех национальностей. Об этом она заявила в воскресенье, 19 апреля, в интервью ТАСС ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, который в 2026 году пройдет впервые 19 апреля.
Она отметила, что речь идет об общих для всех республик мемориалах, поскольку под ними покоятся граждане всего Советского Союза.
По словам дипломата, речь идет не просто о работе общественных организаций, а о политической поддержке и политической позиции неприятия разрушения памятников. Она подчеркнула, что российская сторона в том, что касается ухода за мемориалами, действует самостоятельно, считая это святым долгом и честью.
— Хотелось бы больше работать с представителями стран СНГ на всех уровнях по отстаиванию наших памятников, — отметила Захарова в интервью.
Она также добавила, что Россия ухаживает за захоронениями вне зависимости от национальности покоящихся там солдат, отдавая дань памяти всем народам.
Захарова в субботу, 28 марта, ответила депутату Верховной рады Украины Наталье Пипе, публично оскорбившей ветеранов Великой Отечественной войны. До этого украинский парламентарий назвала «подонками» солдат, которые сражались против нацистской Германии. Жителей страны оскорбили ее слова — они уличили Пипу в популизме и неуважении к истории.