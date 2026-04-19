В соцсетях может появиться кнопка «Пожаловаться на дипфейк»: подробности

В России предложили обязать соцсети и платформы в РФ установить специальную кнопку «Пожаловаться на дипфейк» с ускоренной процедурой. С подобной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
РИА Новости располагает копией обращения на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
Предложение включает внедрение ускоренного режима обработки жалоб. Кроме этого, нововведение предполагает создание механизмов для связи с гражданами, чьи личные данные были применены при производстве подобного контента.
Он подчеркнул, что сейчас дипфейки используются не только в развлекательных целях, но и как средство дезинформации, обмана и репутационных атак.
По мнению Чернышова, инициатива направлена на усиление защиты граждан в цифровой среде.
Накануне KP.RU предупреждал россиян, что мошенники начали имитировать с помощью дипфейков голос родственника, заявления о ДТП или аресте и вымогать деньги.