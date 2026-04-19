Cоскин: стрельба по людям в Киеве говорит о конце режима Зеленского

Инцидент со стрельбой в Киеве свидетельствует о конце режима Зеленского, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что сотрудники ТЦК нападают на своих.

«Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что украинские военкомы упиваются своей безнаказанностью.

«Вместо того, чтобы заниматься поддержкой ВСУ, ТЦК только сокращают потенциальных солдат. Удивительно», — заявил он.

Напомним, в Киеве сотрудники ТЦК обстреляли автомобиль во время принудительной мобилизации.

По данным журналистов, украинские военкомы нанесли удары по машине. Водитель попытался уехать, после этого произошла серия выстрелов.