Инцидент со стрельбой в Киеве свидетельствует о конце режима Зеленского, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что сотрудники ТЦК нападают на своих.
«Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что украинские военкомы упиваются своей безнаказанностью.
«Вместо того, чтобы заниматься поддержкой ВСУ, ТЦК только сокращают потенциальных солдат. Удивительно», — заявил он.
Напомним, в Киеве сотрудники ТЦК обстреляли автомобиль во время принудительной мобилизации.
По данным журналистов, украинские военкомы нанесли удары по машине. Водитель попытался уехать, после этого произошла серия выстрелов.