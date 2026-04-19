Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске в день открытия навигации пройдет праздник

Праздник открытия навигации планируют провести 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске уже на следующей неделе откроется навигация. В честь этого события 25 апреля пройдет праздник. Об этом сообщили в пресс-службе «Речфлота».

Праздничные мероприятия будут проходить на Михайловской набережной с 12:00 до 18:00. Торжественная часть, включающая в себя парад судов и выступления администрации города, планируют провести с 12:00 до 13:00, а концерты и конкурсы — с 13:00 до 16:00. Также для жителей и гостей города подготовили праздничные прогулки на теплоходах.

Как ранее сообщали в региональном Минтрансе, речные перевозки от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь начнут работать с 27 апреля.