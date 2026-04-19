В Новосибирске в день открытия навигации пройдет праздник

В Новосибирске уже на следующей неделе откроется навигация. В честь этого события 25 апреля пройдет праздник. Об этом сообщили в пресс-службе «Речфлота».
Праздничные мероприятия будут проходить на Михайловской набережной с 12:00 до 18:00. Торжественная часть, включающая в себя парад судов и выступления администрации города, планируют провести с 12:00 до 13:00, а концерты и конкурсы — с 13:00 до 16:00. Также для жителей и гостей города подготовили праздничные прогулки на теплоходах.
Как ранее сообщали в региональном Минтрансе, речные перевозки от Речного вокзала до Седовой Заимки и Тихих Зорь начнут работать с 27 апреля.