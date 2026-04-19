Кнутов оценил перспективы применения жуков-разведчиков

В ФРГ представили «жуков-разведчиков» для вооруженных сил НАТО. О перспективах использования программируемых насекомых-киборгов рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics представила насекомых-киборгов, которых планируют использовать вооруженные силы НАТО. Речь идет о биогибридных системах, в которых живые жуки выступают в роли мобильной платформы. Их оснащают миниатюрной аппаратурой — камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. Движениями таких жуков-киборгов может удаленно управлять оператор.

В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что использование в качестве разведчиков насекомых, как и птиц или животных, обсуждается уже давно.

«На эту тему ведутся работы, зелёные устраивают протесты, но, несмотря на это, деньги выделяются, данное направление потихонечку развивается. Если говорить о насекомых, то, действительно, есть чипы, которые подключают непосредственно к нервной системе насекомого, и таким образом удаётся управлять им, направлять его к нужным объектам, таким образом, осуществляя разведку», — сказал он.

При этом собеседник издания подчеркнул, что речь идет только об экспериментах, о поточном производстве жуков-киборгов речи пока нет.

«На сегодняшний день это пока лишь эксперименты, связанные непосредственно с управлением самим насекомым. Они более-менее удачны, но те микросхемы, которые устанавливаются на насекомых, являются достаточно большими. В том числе, нужны элементы питания. Поэтому говорить о том, что насекомые в ближайшее время смогут выполнять разведывательные задачи или какие-то диверсионные задачи, думаю, преждевременно», — объяснил военный эксперт.

Ранее Кнутов рассказал об испугавшейся НАТО русской крылатой ракете-невидимке Х-69. Это вооружение имеет высокую точность поражения и практически незаметно для украинской ПВО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше