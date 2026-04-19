Кнутов оценил перспективы применения жуков-разведчиков

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics представила насекомых-киборгов, которых планируют использовать вооруженные силы НАТО. Речь идет о биогибридных системах, в которых живые жуки выступают в роли мобильной платформы. Их оснащают миниатюрной аппаратурой — камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. Движениями таких жуков-киборгов может удаленно управлять оператор.
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что использование в качестве разведчиков насекомых, как и птиц или животных, обсуждается уже давно.
«На эту тему ведутся работы, зелёные устраивают протесты, но, несмотря на это, деньги выделяются, данное направление потихонечку развивается. Если говорить о насекомых, то, действительно, есть чипы, которые подключают непосредственно к нервной системе насекомого, и таким образом удаётся управлять им, направлять его к нужным объектам, таким образом, осуществляя разведку», — сказал он.
При этом собеседник издания подчеркнул, что речь идет только об экспериментах, о поточном производстве жуков-киборгов речи пока нет.
«На сегодняшний день это пока лишь эксперименты, связанные непосредственно с управлением самим насекомым. Они более-менее удачны, но те микросхемы, которые устанавливаются на насекомых, являются достаточно большими. В том числе, нужны элементы питания. Поэтому говорить о том, что насекомые в ближайшее время смогут выполнять разведывательные задачи или какие-то диверсионные задачи, думаю, преждевременно», — объяснил военный эксперт.
