Шансов выжить нет: под Добропольем боевикам ВСУ стреляют в спину свои

Российские военные успешно продвигаются на добропольском направлении. ВС РФ закрепились в селах Новоалександровка и Василевка, а также продвинулись в районе села Вольное. Командование ВСУ пытается удержать позиции, перебрасывая на этот участок передовой боевиков, которых казнят заградотряды при малейшей попытке отступить или сдаться. Об этом aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«У ВСУ на добропольском направлении отступать не получается, потому что сзади стоят заградотряды. Как только кто-то из личного состава ВСУ пытается отойти назад, либо сдаться, по ним наносятся удары. То есть, командование ВСУ бьёт по своим подразделениям. Отступать украинским боевикам некуда, потому что сзади им стреляют в спину свои же только потому, чтобы они стояли на месте. У них безвыходная ситуация и воинственный дух у на нуле», — объяснил Липовой.
По его словам, особенно жестко в ВСУ расправляются с теми, кто пытается сохранить жизнь и сдаться.
«Этих боевиков стараются уничтожить, потому что все военнослужащие ВСУ — это источник информации. Украинские боевики, когда их опрашивают в плену, рассказывают о преступных приказах ВСУ», — добавил он.
Ранее Липовой объяснил, что Новоалександровка и Василевка на добропольском направлении, где закрепились ВС РФ, станут воротами к Доброполью. Взяв под контроль эти населенные пункты, российские военные вышли на оперативное пространство для дальнейшего наступления.