Диетолог Кованова сказала, как выбрать правильный протеиновый батончик

При выборе протеинового батончика в первую очередь нужно обращать внимание на состав, он должен быть коротким, понятным, содержать от 20 граммов белка и минимум жиров. Об этом aif.ru заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Хороший батончик — не тот, где написано протеин, а тот, где короткий и понятный состав: например, сывороточный или растительный белок, орехи, клетчатка, без сиропа, глюкозы и длинного списка подсластителей», — отметила Кованова.
По словам диетолога, протеиновым батончиком может называться любая продукция, где указано, что в составе есть 10% белка.
«Хочу сделать акцент — проценты не равно граммы. Часто протеиновые батончики похожи на десерт и по калорийности даже выше обычных шоколадных батончиков, но вкус у них совсем разный. Шоколадные батончики, конечно, вкуснее», — добавила она.
Кованова отметила, что не стоит приобретать батончики, где в составе присутствует коллаген или соевый изолят вместо белка, а также указан длинный список подсластителей и жиров.
«Подсластители вроде мальтитола и сорбита часто дают вздутие. И несмотря на отсутствие сахара, в таких продуктах высокий инсулиновый индекс из-за переработанных продуктов в составе. Поэтому это ближе к сладостям, чем к замене на белковый продукт», — уточнила диетолог.
Кованова посоветовала не вестись на маркетинг при выборе протеиновых батончиков.
«Если на батончике написано крупным шрифтом net/low carbs — скорее всего, быть беде, там будет вагон подсластителей. И тогда вздутия точно не избежать. В правильном батончике в составе будет более 20 граммов белка, до 4 граммов углеводов и минимум жиров», — подытожила собеседница aif.ru.