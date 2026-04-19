Эксперт Шахмарданов указал на уникальную мутационную картину вируса оспы обезьян

Речь идет об устойчивой передаче от человека к человеку, отметил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новый вариант вируса оспы обезьян обладает уникальной мутационной картиной, характерной для устойчивой передачи от человека к человеку, он уже вызвал эпидемию в Африке. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

«Мы видим эволюцию в реальном времени. Появление новой, более адаптированной клады Ib. Этот вариант, впервые зафиксированный в 2023 году в ДРК, уже вызвал эпидемию 2024 года и распространился за пределы Африки. Исследования показывают, что клада Ib обладает уникальной мутационной картиной, характерной для устойчивой передачи от человека к человеку», — сказал Шахмарданов.

Он добавил, что в конце 2025 года — начале 2026 года были зафиксированы случаи заражения в Великобритании и Индии рекомбинантным вирусом, состоящим из фрагментов клад Ib и IIb. Это принципиально новый механизм изменчивости для оспы обезьян. Рекомбинация может привести к скачкообразному появлению вируса с совершенно новыми свойствами. Тот факт, что два случая были разделены месяцами и географией, говорит о том, что этот рекомбинантный штамм уже тихо циркулирует в мире.