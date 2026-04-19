Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ зафиксировал рост использования наличных в 69 регионах России

Россияне увеличили использование наличных денег. Рост зафиксировали в большинстве регионов страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

По информации аналитиков, показатель вырос в 69 субъектах. Наиболее заметную динамику показали Ставропольский край и Севастополь. Также в числе лидеров оказались Камчатский край, Воронежская и Псковская области. Далее по уровню роста следуют Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.

Ранее Минфин рассматривал введение ограничений на внесение наличных через банкоматы. Замглавы ведомства Алексей Моисеев допускал появление лимита на уровне 1 млн рублей для физических лиц. Предполагалось, что ограничение будут считать отдельно по каждому банку. Инициативу связывали с контролем за происхождением средств и борьбой с теневыми операциями. При этом на текущий момент подобных лимитов для граждан не установлено.

