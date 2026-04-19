ЦБ зафиксировал рост использования наличных в 69 регионах России

Ранее Минфин рассматривал введение ограничений на внесение наличных через банкоматы. Замглавы ведомства Алексей Моисеев допускал появление лимита на уровне 1 млн рублей для физических лиц. Предполагалось, что ограничение будут считать отдельно по каждому банку. Инициативу связывали с контролем за происхождением средств и борьбой с теневыми операциями. При этом на текущий момент подобных лимитов для граждан не установлено.