Эксперт по выживанию Тайга объяснил, из-за чего могли погибнуть Усольцевы

Семья Усольцевых. Пропавшая в Красноярском крае, могла погибнуть от переохлаждения. Такую версию выдвинул эксперт по выживанию Олег Тайга, передает «РГ».
Специалист по выживанию в тайге предполагает, что Усольцевы могли попасть под мощный снегопад и промокнуть 28 сентября в районе горы Буратинка.
По словам эксперта, об этом говорит и статистика. «Чаще всего туристы попадают в смертельные ситуации не в сильные морозы, а когда температура находится в диапазоне от нуля до +7 градусов», отмечает Тайга.
Как считает кемеровский выживальщик, именно в такую погоду многие туристы недооценивают риски и отправляются недостаточно подготовленными. Внезапно выпавший снег, дождь, холодный ветер могли стать гибельными для них, поскольку одежда быстро намокает. Достаточно нескольких часов, чтобы погибнуть от переохлаждения.
Усольцевы могли искать убежища. Тайга предполагает, что естественные инстинкты могли их завести курумник, которых немало в окрестностях Кутурчинского белогорья.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. Трое членов семьи — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина, а также собака отправились в небольшое путешествие к скальному массиву Буратинка рядом с небольшим поселком Кутурчин, где есть база отдыха. Перед этим они отдыхали на этой базе. В роковой путь они отправились в день предполагаемого возвращения домой. Рем планировали пройти маршрут за несколько часов, но в итоге таинственно исчезли.
Несмотря на самые масштабные за последние годы поиски с привлечением сотен специалистов и волонтеров никаких следов кроме машины Усольцевых, оставленной в Кутурчине, не было сделано. Предполагается. Что Усольцевых нет в живых. Однако их сын верит, что они живы и могут находиться в другой стране. Выдвигалась версия, что они могли по какой-то причине инсценировать исчезновение и бежать, где-то скрываясь.
Следственный комитет, МВД и спасатели продолжают проводить поиски и искать следы Усольцевых в окрестностях поселка Кутурчин. В тайге пока еще лежит снег.
