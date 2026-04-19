Словакия назвала условие для применения права вето на вступление Украины в ЕС

Гашпар: Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Если противостояние между Украиной и Словакией в энергетической сфере будет нарастать, Словакия может воспользоваться правом вето на вступление Украины в ЕС. Об этом сообщил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«…В конечном итоге Словацкая Республика может заблокировать вступление Украины в ЕС», — уточнил Гашпар для агентства.

Он добавил, что страна поддержит вступление любой страны в ЕС только при выполнении всех требований и полной готовности.

Как отметил Гашпар, глава словацкого правительства Роберт Фицо «уже давно занимает по отношению к Киеву более жесткую позицию», чем это делали прежние кабинеты Словакии.

Ранее словацкий премьер Фицо выступил с предупреждением: если у стран-участниц Евросоюза отнимут право вето, это приведет к началу конца ЕС.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
