Словакия назвала условие для применения права вето на вступление Украины в ЕС

Если противостояние между Украиной и Словакией в энергетической сфере будет нарастать, Словакия может воспользоваться правом вето на вступление Украины в ЕС. Об этом сообщил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«…В конечном итоге Словацкая Республика может заблокировать вступление Украины в ЕС», — уточнил Гашпар для агентства.
Он добавил, что страна поддержит вступление любой страны в ЕС только при выполнении всех требований и полной готовности.
Как отметил Гашпар, глава словацкого правительства Роберт Фицо «уже давно занимает по отношению к Киеву более жесткую позицию», чем это делали прежние кабинеты Словакии.
Ранее словацкий премьер Фицо выступил с предупреждением: если у стран-участниц Евросоюза отнимут право вето, это приведет к началу конца ЕС.