Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в воскресенье, 19 апреля, предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых детей, братьев и сестер.
Политик напомнил, что в декабре прошлого года его партия уже вносила законопроект, предусматривающий такие выплаты, однако правительство не дало положительного заключения, и документ остался без движения.
— Я уже обратился с просьбой к заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой его поддержать. Если кого-то смущает, что такой законопроект вносит «Справедливая Россия», пусть его внесет Минобороны. Если нет, мы будем добиваться принятия нашего законопроекта, — заявил Миронов в беседе с РИА Новости.
По словам лидера партии, на встречах с родственниками погибших военнослужащих поднималась правовая коллизия: совершеннолетние дети участников СВО, а также их братья и сестры признаются членами семей, но в выплатах им отказывают. Миронов выразил уверенность, что законопроект поддержат депутаты всех думских фракций.
14 апреля столичный суд отправил в СИЗО сотрудника отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Николая Жабина, который присваивал себе выплаты, которые полагались родным погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине.