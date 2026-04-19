В России больше не выдают бумажные ИНН: ФНС отказалась от старого формата

В России больше не выдают бумажное свидетельство о постановке на налоговый учет, где был указан ИНН. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в интервью ТАСС.
С 1 января 2026 года подтверждение постановки на учет осуществляется в цифровом виде. Федеральная налоговая служба отказалась от традиционного бумажного формата такого свидетельства.
«ИНН присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные», — отметил эксперт.
Машаров добавил, что на номер не влияет утеря документа. При его восстановлении ИНН остается прежним.
