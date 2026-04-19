Судьба школы на Патрокле решится без торгов: конкурс признан несостоявшимся

Мэрия Владивостока получила право заключить контракт на достройку известной проблемной школы города по максимальной цене без проведения конкурентной борьбы. Открытый конкурс в электронной форме на завершение строительства школы № 1 на 1275 мест в микрорайоне Патрокл признан несостоявшимся, следует из протокола рассмотрения вторых частей заявок, опубликованного на сайте госзакупок. Из двух участников закупки только один подтвердил соответствие дополнительным требованиям к опыту работ.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 174 989 555,20 рублей. За эти средства подрядчик должен будет провести корректировку проектной документации и сдать объект в эксплуатацию до 31 мая 2029 года.
Как следует из протокола рассмотрения вторых частей заявок, на участие в конкурсе поступило два предложения. Однако к финальной стадии была допущена только одна компания.
Второй участник был отклонен комиссией МБУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского ГО». Причина — непредставление документов, подтверждающих необходимый опыт строительства. Как уточняется в протоколе, участник закупки предоставил договор, который отсутствует в реестре Единой информационной системы (ЕИС) и не имеет соответствующей реестровой записи. Это стало нарушением дополнительных требований, установленных Постановлением Правительства РФ № 2571.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, конкурсная комиссия признала определение поставщика несостоявшимся, так как по итогам рассмотрения только одна заявка была признана соответствующей требованиям.
Это дает заказчику законное право заключить контракт с единственным участником по начальной максимальной цене — 4,17 млрд рублей. При этом, согласно действующему законодательству (п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ), получать дополнительное согласование на такую сделку в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не потребуется.
История вопроса
Напомним, что школу в активно застраивающемся микрорайоне Патрокл спроектировали еще в 2018 году, а строить начали в 2021-м, хотя изначально планировали в 2019 году, но контракт с первоначальным застройщиком расторгли, заключив новый.
Срок сдачи школы на Патрокле сдвинули на 2029 год.
На достройку объекта выделено более 4,1 млрд рублей.
Периодически стройка тормозилась по разным причинам. Контракт предусматривал сдачу до конца 2022 года, потом власти и подрядчик анонсировали сдачу к концу 2023 года. После срок сдвинулся еще на год — ориентировочно к 1 августа 2024 года. Цена контракта за это время выросла с 1,8 до 2,9 млрд рублей. Потом объект обещали сдать в июле 2025 года.
Однако в прошлом году стройка вообще замерла, а генподрядчик пошел в суды и настаивал на увеличении цены контракта с 2,95 млрд до 4,5 млрд рублей и переносе сроков сдачи объекта на 2027 год. Администрация города расторгла контракт на ее строительство с генподрядчиком ГК «Альянс».