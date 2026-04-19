Виталий Игнатенко рассказал, на что потратил полученную Ленинскую премию

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС в 1991—2012 годах, а ныне генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко перевел всю денежную часть своей Ленинской премии в детский фонд, отказавшись от покупки автомобиля. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Игнатенко стал лауреатом Ленинской премии в 1978 году за сценарий фильма «Повесть о коммунисте», посвященного генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.
«Я подошел, дал паспорт, спросил: “Есть ли [премия]?” Женщина посмотрела, округлила глаза, говорит: “Да”. Я говорю: “А у вас есть список детских домов, куда можно это все перевести?” Она второй раз округлила глаза, говорит: “Это огромная сумма!” Я говорю: “Посмотрите”. Она говорит: “Ну, вы знаете, есть Детский фонд имени Ленина…” Я говорю: “Вот туда и перевести”. И она дала нам квитанцию», — сказал Игнатенко.
По его словам, сумма премии была достаточно большой — на нее можно было купить автомобиль «Волга».
При этом спустя какое-то время прокуратура начала проверку уплаты налогов с премии и партийных взносов, уточнил журналист. Выручила квитанция, которая осталась после перевода средств в детский фонд. Позже эту квитанцию поместили в рамку, которая долго украшала рабочий кабинет, отметил Игнатенко.
