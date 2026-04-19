В красноярском Роспотребнадзоре объяснили, как распознать некачественные роллы и суши

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали о правилах безопасности при выборе и покупке суши и роллов.

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали о правилах безопасности при выборе и покупке суши и роллов. Отмечается, что распознать несвежие и некачественные можно по ряду признаков, связанных с внешним видом, запахом, текстурой ингредиентов, условиями хранения и другими факторами.

Вот главные индикаторы, которые должны насторожить:

рис пересушен или, наоборот, слипшийся в комок; на рыбе заметны пятна или неестественный блеск, от нее исходит резкий или кисловатый запах; авокадо стал водянистым или расслоился; упаковка повреждена или негерметичная, на ней нет маркировки с информацией о дате и времени изготовления.

«Качественный продукт выглядит аппетитно, имеет нейтральный морской аромат и натуральный цвет ингредиентов. При малейших сомнениях от употребления лучше воздержаться, так как несвежие и некачественные суши и роллы способны вызвать пищевые отравления и гельминтозы. И помните, что хранить готовые блюда следует в холодильнике не более суток», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Там также напомнили о пользе роллов и суши — они богаты микроэлементами (йодом, фосфором, калием, магнием, кальцием) и витаминами (A, B, C и K).

