В красноярском Роспотребнадзоре объяснили, как распознать некачественные роллы и суши

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали о правилах безопасности при выборе и покупке суши и роллов. Отмечается, что распознать несвежие и некачественные можно по ряду признаков, связанных с внешним видом, запахом, текстурой ингредиентов, условиями хранения и другими факторами.
Вот главные индикаторы, которые должны насторожить:
рис пересушен или, наоборот, слипшийся в комок; на рыбе заметны пятна или неестественный блеск, от нее исходит резкий или кисловатый запах; авокадо стал водянистым или расслоился; упаковка повреждена или негерметичная, на ней нет маркировки с информацией о дате и времени изготовления.
«Качественный продукт выглядит аппетитно, имеет нейтральный морской аромат и натуральный цвет ингредиентов. При малейших сомнениях от употребления лучше воздержаться, так как несвежие и некачественные суши и роллы способны вызвать пищевые отравления и гельминтозы. И помните, что хранить готовые блюда следует в холодильнике не более суток», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Там также напомнили о пользе роллов и суши — они богаты микроэлементами (йодом, фосфором, калием, магнием, кальцием) и витаминами (A, B, C и K).
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.