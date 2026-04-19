В России хотят изменить продолжительность учебного года

Школьный год в России хотят удлинить на 14 дней, до середины июня. Это необходимо для организации творческих занятий для детей вне основной программы. С подобной инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать “пятую четверть” не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — сказал Гриб для ТАСС.
Замсекретаря ОП подчеркнул, что учителям за такую работу нужно платить достойно. В числе возможных направлений он назвал творческие и креативные занятия, робототехнику, художественное и музыкальное творчество.
Он пояснил, что в учебный год многие внепредметные занятия остаются без внимания — школьники просто перегружены основными заданиями.
