В Хабаровске поздравили 85-летнего ветерана прокуратуры

В Хабаровске представитель Совета ветеранов прокуратуры края Елена Хохлова вместе с работниками прокуратуры Краснофлотского района навестили ветерана прокуратуры Анатолия Корчагина и поздравили его с 85-летним юбилеем. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Анатолий Иосифович относится к поколению детей войны, вырос в тяжелое военное время. После службы в Советской армии, будучи студентом пятого курса Всесоюзного заочного юридического института, в 1971 году он пришел на работу в органы прокуратуры. Прошел путь от помощника прокурора до заместителя прокурора города.
Его стаж службы в прокуратуре составляет более 20 лет, большую часть из которых он отдал работе в Николаевской-на-Амуре городской прокуратуре. За заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, активное участие в работе ветеранской организации Анатолий Корчагин награжден медалью «Ветеран прокуратуры».
В надзорном ведомстве отметили, что ветеран и сейчас не теряет бодрости духа, энергичен, занимается спортом. Работники прокуратуры пожелали ему здоровья и благополучия, вручили памятные подарки, убедились в полноте предоставляемых мер поддержки.
