Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске поздравили 85-летнего ветерана прокуратуры

Анатолий Корчагин более 20 лет служил в надзорном ведомстве.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске представитель Совета ветеранов прокуратуры края Елена Хохлова вместе с работниками прокуратуры Краснофлотского района навестили ветерана прокуратуры Анатолия Корчагина и поздравили его с 85-летним юбилеем. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Анатолий Иосифович относится к поколению детей войны, вырос в тяжелое военное время. После службы в Советской армии, будучи студентом пятого курса Всесоюзного заочного юридического института, в 1971 году он пришел на работу в органы прокуратуры. Прошел путь от помощника прокурора до заместителя прокурора города.

Его стаж службы в прокуратуре составляет более 20 лет, большую часть из которых он отдал работе в Николаевской-на-Амуре городской прокуратуре. За заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, активное участие в работе ветеранской организации Анатолий Корчагин награжден медалью «Ветеран прокуратуры».

В надзорном ведомстве отметили, что ветеран и сейчас не теряет бодрости духа, энергичен, занимается спортом. Работники прокуратуры пожелали ему здоровья и благополучия, вручили памятные подарки, убедились в полноте предоставляемых мер поддержки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru