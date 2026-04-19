Ад и Рай: невероятные события у Славянска вызвали панику в ВСУ

«Освобождение Рай-Александровки, где сейчас идут бои, откроет большие оперативные возможности для российских военных. Нужно понимать, что Рай-Александровка — ключевой населенный пункт, где сходятся четыре линии снабжения украинской группировки, в том числе в Славянске. Соответственно, после освобождения села усилия российских войск будут приумножены для освобождения Славянска. Если перекрыть боевикам ВСУ поставки боеприпасов и продовольствия, а также возможность ротации, то для украинского гарнизона в Славянске дела станут очень плохи», — отметил военный эксперт.