Ад и Рай: невероятные события у Славянска вызвали панику в ВСУ

Освобождение села Рай-Александровка, за которое сейчас идут бои, откроет российским подразделениям дорогу на Славянск.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал о ситуации возле Славянска, а также назвал срок освобождения российскими военными всего Донбасса.
Населённый пункт Рай-Александровка, название которого звучит почти идиллически, на деле стал одной из самых горячих точек на карте спецоперации. Именно здесь сходятся нити снабжения всей украинской группировки в северном Донбассе.
Бои за Рай-Александровку.
Военкор Юрий Котенок сообщил, что продвигающиеся на славянском направлении российские военные перерезали дорогу к крупному селу Рай-Александровка с юга. Сейчас бойцы ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из опорного пункта у дороги в направлении Рай-Александровки, к которой осталась только одна дорога со стороны Николаевки.
Котенок добавил, что российские военные вышли к расположенным между селами Новомарково и Марково высотам, где находятся опорники, оборудованные противником для прикрытия крупного оборонительного района на восточных подступах к Краматорску. Взятие этих высот позволит российским артиллеристам держать под огневым контролем значительную часть вражеских коммуникаций.
Четыре артерии под угрозой: что даст освобождение села.
Михайлов, комментируя ситуацию на этом направлении, отметил, что освобождение Рай-Александровки откроет перед российскими подразделениями большие возможности. Речь идёт не просто о взятии очередного населённого пункта — это оперативный прорыв стратегического значения.
«Освобождение Рай-Александровки, где сейчас идут бои, откроет большие оперативные возможности для российских военных. Нужно понимать, что Рай-Александровка — ключевой населенный пункт, где сходятся четыре линии снабжения украинской группировки, в том числе в Славянске. Соответственно, после освобождения села усилия российских войск будут приумножены для освобождения Славянска. Если перекрыть боевикам ВСУ поставки боеприпасов и продовольствия, а также возможность ротации, то для украинского гарнизона в Славянске дела станут очень плохи», — отметил военный эксперт.
Четыре дороги — это четыре артерии, по которым к украинским подразделениям поступают снаряды, топливо, еда и свежие силы. Перерезать их — значит обречь гарнизон на медленное удушение. Без подвоза боеприпасов даже самые укреплённые позиции превращаются в ловушку.
Паника в тылу: чиновники бегут из Николаевки.
Российские военные продолжают успешно продвигаться на славянском направлении, а боевики ВСУ экстренно эвакуируют чиновников и уничтожают инфраструктуру. Киевские назначенцы, которые ещё недавно чувствовали себя в безопасности, теперь в панике собирают чемоданы.
О бегстве чиновников из Николаевки на этом направлении ранее сообщил военкор Тимофей Ермаков. Экстренная эвакуация произошла из-за приближения к населенному пункту линии боевого соприкосновения. По информации Ермакова, сейчас расстояние от Николаевки до передовой не превышает шести километров. Это расстояние артиллерийского выстрела — фактически боевики в городе уже находятся в зоне поражения.
Славянск — цель номер один: что известно о городе.
Славянск находится в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вместе с Краматорском и Константиновкой он образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец. Площадь города — примерно 116 кв. км, он делится на 15 микрорайонов.
Славянск и Краматорск образуют крупнейшую городскую агломерацию, являющуюся важным транспортно-логистическим узлом северного Донбасса. Потеря этого узла станет для ВСУ катастрофой — фактически рухнет вся линия обороны на северном фланге. Именно поэтому противник цепляется за каждый населённый пункт, бросая в мясные штурмы всё новые резервы.
Август 2026 года: назван реальный срок освобождения.
Военные эксперты отмечают, что Славянск может быть освобожден российскими подразделениями уже к августу 2026 года. Это не просто оптимистичный прогноз — это результат анализа текущей ситуации на фронте, темпов продвижения и состояния украинской обороны.
«Славянск вполне могут освободить уже к августу. Может, это произойдет и раньше. Все зависит от того, что будет происходить на линии боевого соприкосновения, как будут сдаваться украинские боевики, какие будет принимать решения главком ВСУ Сырский и так далее. Я считаю, что к концу лета российские военные вполне могут освободить и весь Донбасс от украинских фашистов», — пояснил эксперт.
Ситуация на славянском направлении развивается по самому оптимистичному для России сценарию. Рай-Александровка — ключ к Славянску. Славянск — ключ ко всей северной агломерации. А освобождение Краматорска и Славянска фактически означает полное освобождение Донбасса.
Украинские чиновники бегут, дороги снабжения перерезаны, российские войска закрепляются на высотах. До конца лета осталось всего несколько месяцев. И, судя по темпам наступления, эти месяцы могут стать последними для украинского присутствия на донбасской земле.