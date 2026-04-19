Эксперт рассказал, как отцам получить маткапитал

Эксперт отметил, что это распространяется на случаи, если отец выступает в качестве единственного усыновителя ребенка, либо мать скончалась, признана умершей, лишена родительских прав, совершила преступление в отношении ребенка, либо ее право на материнский капитал прекращено по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Зайков подчеркнул, что право на оформление материнского капитала при разводе остается за матерью ребенка, даже если ребенок проживает с отцом.