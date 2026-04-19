Эксперт рассказал, как отцам получить маткапитал

Отец ребенка может оформить на себя материнский капитал в определенных случаях.
«Отец может оформить его (маткапитал — прим. URA.RU) на себя, если мать утратила это право или изначально не могла им воспользоваться», — сказал Зайков. Его слова передает ТАСС.
Эксперт отметил, что это распространяется на случаи, если отец выступает в качестве единственного усыновителя ребенка, либо мать скончалась, признана умершей, лишена родительских прав, совершила преступление в отношении ребенка, либо ее право на материнский капитал прекращено по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Зайков подчеркнул, что право на оформление материнского капитала при разводе остается за матерью ребенка, даже если ребенок проживает с отцом.
Программа материнского капитала, направленная на повышение рождаемости, предусматривает различные условия получения выплат. Так, его размер на первого и последующих детей вырос с 1 февраля 2026 года более чем на 38 тысяч рублей, пишет деловая газета «Взгляд».