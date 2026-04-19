Иран обвинил ЕС в лицемерии из-за требований Каллас открыть Ормузский пролив

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что требование главы евродипломатии Каи Каллас обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе демонстрирует лицемерие Евросоюза. Соответствующий пост он опубликовал в субботу, 18 апреля, в соцсети X.
По его словам, ЕС не вправе поучать Иран соблюдению международного права, пока сам поддерживает военные преступления США и Израиля. Багаи подчеркнул, что ни одна норма международного права не запрещает Ирану принимать необходимые меры для предотвращения использования пролива в целях военной агрессии.
— Хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее болтовню о международном праве в вершину лицемерия, — написал дипломат.
Он также отметил, что «безусловный транзит» в Ормузском проливе перестал быть реальностью в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе.
В этот же день официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады Соединенных Штатов. Он также назвал действия американцев «пиратством».
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для прохода коммерческих судов по согласованному маршруту на время действия режима прекращения огня между Израилем и Ливаном.