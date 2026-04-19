В Сеуле заявили, что баллистические ракеты КНДР пролетели 140 километров

Баллистические ракеты Северной Кореи пролетели около 140 километров, сообщает командование начальников штабов Республики Корея.

Источник: Аргументы и факты

Баллистические ракеты Северной Кореи пролетели около 140 километров, сообщает командование начальников штабов Республики Корея.

«Зафиксированные северокорейские ракеты пролетели около 140 километров, их точные характеристики находятся на стадии детального анализа Южной Кореей и США», — говорится в сообщении.

В Южной Корее заявили, что пуски были зафиксированы около 00:10 из района Синпхо в сторону Японского моря. Разведслужбы Республики Корея и Соединённых Штатов отслеживали признаки подготовки к пуску, а также вели обмен сведениями с Японией. Кроме того, Южная Корея сохраняет готовность к ответу на любые «провокации».

Напомним, по информации «Рёнхап», Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты неопределённого типа. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о пуске нескольких ракет КНДР.

По данным ЦТАК, в апреле Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца «Чвэ Хён». За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

