Врач Поляков сказал, кому нельзя есть сладкие батончики и мюсли

Врач Поляков назвал категории людей, которым нельзя есть шоколадные батончики, козинаки и мюсли. Подробности — в материале.

Источник: Аргументы и факты

Сладкие батончики, в том числе шоколадные, козинаки и мюсли, не стоит употреблять в пищу людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением и аллергикам. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Я бы категорически не рекомендовал есть батончики людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, людям с инсулинорезистентностью, а также тем, кто страдает различными аллергическими реакциями», — сказал Поляков.

Диетолог посоветовал аллергикам отказаться и от протеиновых батончиков, так как в их составе может быть соя, которая является довольно аллергенным компонентом.

Ранее врач Ирышкин назвал главный критерий полезности каши.