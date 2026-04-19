Врач Поляков сказал, кому нельзя есть сладкие батончики и мюсли

Сладкие батончики, в том числе шоколадные, козинаки и мюсли, не стоит употреблять в пищу людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением и аллергикам. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Я бы категорически не рекомендовал есть батончики людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, людям с инсулинорезистентностью, а также тем, кто страдает различными аллергическими реакциями», — сказал Поляков.
Диетолог посоветовал аллергикам отказаться и от протеиновых батончиков, так как в их составе может быть соя, которая является довольно аллергенным компонентом.
