В Хабаровске прошла аттестация прокурорских работников

В прокуратуре Хабаровского края состоялось очередное заседание аттестационной комиссии, на котором рассмотрены аттестации семи прокурорских работников. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, с учетом деловых и личных качеств все аттестуемые признаны соответствующими занимаемым должностям. Впервые аттестованы три молодых помощника, проходящих службу в прокуратурах Нанайского и Солнечного районов Хабаровского края, а также Индустриального района Хабаровска. В отношении молодых специалистов решено ходатайствовать перед Генеральным прокурором Российской Федерации о присвоении первоначального классного чина юриста 3 класса. В торжественной обстановке ими принята Присяга прокурора.
Первую аттестацию прошла София Иванова — выпускница Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, окончившая обучение по целевому направлению прокуратуры Хабаровского края.
Три работника рекомендованы для выдвижения на вышестоящие должности: заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Хабаровского края, помощника прокурора Хабаровского края по организационным вопросам и контролю исполнения, заместителя прокурора Краснофлотского района Хабаровска. Аттестационной комиссией высказаны рекомендации и пожелания аттестуемым.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru