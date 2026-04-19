В Хабаровске прошла аттестация прокурорских работников

По данным пресс-службы надзорного ведомства, с учетом деловых и личных качеств все аттестуемые признаны соответствующими занимаемым должностям. Впервые аттестованы три молодых помощника, проходящих службу в прокуратурах Нанайского и Солнечного районов Хабаровского края, а также Индустриального района Хабаровска. В отношении молодых специалистов решено ходатайствовать перед Генеральным прокурором Российской Федерации о присвоении первоначального классного чина юриста 3 класса. В торжественной обстановке ими принята Присяга прокурора.