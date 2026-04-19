В Пекине робот-гуманоид прошел полумарафон, побив рекорд человека

Первый в мире полумарафон с участием человекоподобных роботов состоялся на юго-востоке Пекина в 19 апреля 2025 года, когда среди более чем 20 умных машин первым к финишу пришел «Тяньгун 1.2 max» (в высоту 1,8 м и весом 52 кг) — его время составило 2 часа 40 минут. Организаторами мероприятия выступили Управление спорта города Пекин совместно с муниципальным ведомством, курирующим вопросы экономики и информатизации, а также комитетом по делам столичной зоны экономического развития.