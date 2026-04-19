В Пекине робот-гуманоид прошел полумарафон, побив рекорд человека

ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Около 12 тыс. человек, а также порядка 300 человекоподобных роботов приняли участие в пекинском международном полумарафоне. Среди умных машин первым к финишу пришел робот «Шаньдянь» («Молния») коллектива «Цитянь Дашэн», который более чем в три раза побил прошлогодний рекорд и преодолел дистанцию в 21 км за 50 минут 26 секунд.
Как утверждают организаторы, этот результат превышает мировой человеческий рекорд в полумарафоне в 56 минут 42 секунды. Среди людей победу одержали китайские спортсмены с результатами 1 час 7 минут 47 секунд (мужчины — Чжао Хайцзе) и 1 час 18 минут и 6 секунд (женщины — Ван Цяося). Всего заявки на участие подали более 32,4 тыс. лиц от 18 лет.
Человекоподобных роботов на полумарафоне представили более 100 команд. Пять из коллективов — зарубежные. Примерно 40% команд на соревновании использовали роботов на автономном и 60% — на дистанционном управлении. Машины преодолели расстояние вместе с людьми, но по выделенной дорожке.
В 2025 году Китайская легкоатлетическая ассоциация присвоила полумарафону официальный статус соревнования с участием искусственного интеллекта. Мероприятие, которое на этот раз прошло почти без поломок, освещали журналисты со всего мира. Полумарафон состоялся при благоприятных погодных условиях: вторая половина апреля в Пекине — одно из самых комфортных времен года, когда завершились холода, но еще не наступила изнурительная жара.
В полумарафоне участвовали умные машины различных весовых категорий. Согласно правилам, самый низкий робот должен быть не ниже 75 см, наиболее высокий не должен превышать 1,8 м.
Первый в мире полумарафон с участием человекоподобных роботов состоялся на юго-востоке Пекина в 19 апреля 2025 года, когда среди более чем 20 умных машин первым к финишу пришел «Тяньгун 1.2 max» (в высоту 1,8 м и весом 52 кг) — его время составило 2 часа 40 минут. Организаторами мероприятия выступили Управление спорта города Пекин совместно с муниципальным ведомством, курирующим вопросы экономики и информатизации, а также комитетом по делам столичной зоны экономического развития.