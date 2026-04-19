Хабаровский бизнесмен отдал аферистам 17 млн, пытаясь разбогатеть на крипте

В Хабаровске 56-летний индивидуальный предприниматель стал жертвой трейдеров-мошенников и лишился 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
В начале года потерпевшему позвонил якобы представитель брокерской компании и предложил выгодно инвестировать деньги. Мужчина согласился. После этого бизнесмена связали с «экспертами», которые убедили его установить специальные приложения и зарегистрироваться на торговой платформе.
Дальше с ним начал работать «трейдер», который якобы обучал торговле криптовалютой. Он рассказал о предстоящем «альтсезоне», когда можно быстро разбогатеть. Чтобы накопить на балансе 130 тысяч долларов, предприниматель продал автомобиль, занял деньги у родственников и друзей, а также оформил кредит.
Несколько недель бизнесмен делал ставки по 2−3 раза в день. В конце марта «трейдер» объявил о начале удачного периода и сообщил, что можно выводить заработанные средства. Однако потом начались «технические проблемы» с доступом к кабинету. Чтобы получить новый пароль, требовалось пополнить баланс. Мужчина сделал это, но доступ так и не восстановился — тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В надзорном ведомстве напомнили гражданам, что мошенники постоянно придумывают новые схемы, и единственный способ защититься — сохранять бдительность и не переводить деньги незнакомцам.