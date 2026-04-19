Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский бизнесмен отдал аферистам 17 млн, пытаясь разбогатеть на крипте

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В Хабаровске 56-летний индивидуальный предприниматель стал жертвой трейдеров-мошенников и лишился 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В начале года потерпевшему позвонил якобы представитель брокерской компании и предложил выгодно инвестировать деньги. Мужчина согласился. После этого бизнесмена связали с «экспертами», которые убедили его установить специальные приложения и зарегистрироваться на торговой платформе.

Дальше с ним начал работать «трейдер», который якобы обучал торговле криптовалютой. Он рассказал о предстоящем «альтсезоне», когда можно быстро разбогатеть. Чтобы накопить на балансе 130 тысяч долларов, предприниматель продал автомобиль, занял деньги у родственников и друзей, а также оформил кредит.

Несколько недель бизнесмен делал ставки по 2−3 раза в день. В конце марта «трейдер» объявил о начале удачного периода и сообщил, что можно выводить заработанные средства. Однако потом начались «технические проблемы» с доступом к кабинету. Чтобы получить новый пароль, требовалось пополнить баланс. Мужчина сделал это, но доступ так и не восстановился — тогда он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В надзорном ведомстве напомнили гражданам, что мошенники постоянно придумывают новые схемы, и единственный способ защититься — сохранять бдительность и не переводить деньги незнакомцам.