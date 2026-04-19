Юрист Валеева рассказала об автоматическом контроле ФНС за счетами россиян

Система будет отслеживать регулярные поступления на карты и сопоставлять их с официально заявленными доходами. Переводы между родственниками, возвраты долгов и подарки под контроль не попадают. Повышенное внимание уделяется повторяющимся поступлениям одинаковых сумм и поступлениям от множества разных отправителей, что может указывать на неоформленную деятельность. В случае подтверждения нарушений возможны доначисления налогов и штрафы.