Фонтаны во Владивостоке расконсервируют к 1 мая

По заказу муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» подрядная организация приступила к сезонному расконсервированию городских фонтанов. Сегодня, 17 апреля, специалисты уже работают на набережной Спортивной гавани. Задача — к 1 мая полностью подготовить и запустить всё оборудование.
Традиционно в тёплый сезон для жителей и гостей дальневосточной столицы будут функционировать крупный фонтан в районе Спортивной набережной, пять водных объектов на улице Адмирала Фокина и комплекс водопадов на территории кампуса ДВФУ.
В МКУ «Зелёный Владивосток» уточнили этапы подготовки. После расконсервации подрядчик промоет и смонтирует оборудование, затем проверит и отрегулирует систему управления, электронику и подсветку. Перед первым пуском все системы протестируют. В течение всего сезона подрядная организация будет отвечать за бесперебойную работу.
Фонтаны включат по установленному графику: по будням — с 10 утра до 10 вечера, по выходным и праздникам — с 10 до 23 часов. Параллельно специалисты готовят к открытию сухой фонтан на центральной площади города — работы по его расконсервации и сервисному обслуживанию ведёт другая подрядная организация по заказу МКУ «Лазо». Запуск сухого фонтана ожидается в первых числах мая.
Водные объекты традиционно остаются излюбленными местами отдыха владивостокцев в тёплое время года. Их включение служит своеобразным символом наступления настоящей весны в приморской столице. До запуска осталось около двух недель.