На нефтезаводе в США произошел взрыв, работников эвакуировали

На нефтеперерабатывающем заводе BP Cherry Point в США произошел взрыв. Сотрудники предприятия были эвакуированы. Об этом сообщает The Seattle Times.
По данным пожарного округа Уотком, в больницу были доставлены трое пострадавших. При этом в заявлении предприятия говорится о госпитализации четырех человек.
В компании подтвердили факт взрыва. Там отметили, что ситуация на объекте находится под контролем и не представляет угрозы для близлежащих населенных пунктов.
Ранее взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Инцидент случился на предприятии компании Tupras. Погибших или пострадавших нет. ЧП могло быть спровоцировано взрывом бензинового резервуара на территории НПЗ.