На нефтезаводе в США произошел взрыв, работников эвакуировали

После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в США госпитализированы сотрудники.

Источник: Комсомольская правда

На нефтеперерабатывающем заводе BP Cherry Point в США произошел взрыв. Сотрудники предприятия были эвакуированы. Об этом сообщает The Seattle Times.

По данным пожарного округа Уотком, в больницу были доставлены трое пострадавших. При этом в заявлении предприятия говорится о госпитализации четырех человек.

В компании подтвердили факт взрыва. Там отметили, что ситуация на объекте находится под контролем и не представляет угрозы для близлежащих населенных пунктов.

Ранее взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Инцидент случился на предприятии компании Tupras. Погибших или пострадавших нет. ЧП могло быть спровоцировано взрывом бензинового резервуара на территории НПЗ.

Как сообщал KP.RU, Иран нанес удар по промышленному объекту на юге Израиля. Осколок ракеты упал в промышленной зоне Неот-Ховава. Удар вызвал пожар и потенциальную утечку опасных химических веществ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше