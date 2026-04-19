Энергетический кризис из-за ситуации вокруг Ирана может помочь Евросоюзу преодолеть свою «одержимость» Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо отметил, что Словакии следует помнить: в худшей кризисной ситуации никто ее не спасет. Поэтому сейчас, по его убеждению, жизненно важно применить все политические и юридические средства для защиты своих интересов.
Он отметил, что словацкому правительству удаётся удерживать цены на автомобильное топливо на самом низком уровне. Это достижение действует в сравнении со всеми государствами, с которыми граничит республика.
Как отметил глава правительства, Братислава планирует обжаловать в суде ЕС запрет на импорт российского газа на территорию Евросоюза.
Фицо подчеркнул, что не станет одобрять новый пакет санкций против РФ, направленный на поддержку Украины. Это произойдет в случае, если Зеленский не возобновит функционирование нефтепровода «Дружба».
Глава правительства заявил о готовности Братиславы к взаимодействию с любой страной вне Евросоюза и НАТО, если она настроена на мирное и обоюдовыгодное сотрудничество со Словакией.
По словам премьера, решение Вильнюса и Риги закрыть небо для его борта, следующего в Москву на торжества 9 Мая, не скажется на его планах.
При этом Фицо заверил, что альтернативный маршрут найдут, как это уже случилось в прошлом году. Тогда Эстония закрыла небо для словацкого правительственного борта, направлявшегося на празднование 9 Мая в Москву.
Ранее словацкий премьер заявил, что отмена права вето для стран-участник ЕС — это начало конца самого союза. Фицо подчеркнул, что подобные действия говорят о неспособности ЕС договариваться.
Фицо также признал, что стратегия Брюсселя по ослаблению России не работает. Он также добавил, что россияне встают на колени исключительно затем, чтобы завязать шнурки.