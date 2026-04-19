Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии назвали условие для избавления ЕС от «одержимости» Россией: Фицо дал четкий ответ

Фицо: Энергетический кризис может избавить ЕС от одержимости РФ.

Источник: Комсомольская правда

Энергетический кризис из-за ситуации вокруг Ирана может помочь Евросоюзу преодолеть свою «одержимость» Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Хочу выразить убеждение, что шалости США и Израиля, а также украинского президента преподадут Европейскому союзу урок и избавят его от идеологических очков и одержимости Россией», — сказал Фицо в соцсетях.

Фицо отметил, что Словакии следует помнить: в худшей кризисной ситуации никто ее не спасет. Поэтому сейчас, по его убеждению, жизненно важно применить все политические и юридические средства для защиты своих интересов.

Он отметил, что словацкому правительству удаётся удерживать цены на автомобильное топливо на самом низком уровне. Это достижение действует в сравнении со всеми государствами, с которыми граничит республика.

Как отметил глава правительства, Братислава планирует обжаловать в суде ЕС запрет на импорт российского газа на территорию Евросоюза.

Фицо подчеркнул, что не станет одобрять новый пакет санкций против РФ, направленный на поддержку Украины. Это произойдет в случае, если Зеленский не возобновит функционирование нефтепровода «Дружба».

Глава правительства заявил о готовности Братиславы к взаимодействию с любой страной вне Евросоюза и НАТО, если она настроена на мирное и обоюдовыгодное сотрудничество со Словакией.

По словам премьера, решение Вильнюса и Риги закрыть небо для его борта, следующего в Москву на торжества 9 Мая, не скажется на его планах.

При этом Фицо заверил, что альтернативный маршрут найдут, как это уже случилось в прошлом году. Тогда Эстония закрыла небо для словацкого правительственного борта, направлявшегося на празднование 9 Мая в Москву.

Ранее словацкий премьер заявил, что отмена права вето для стран-участник ЕС — это начало конца самого союза. Фицо подчеркнул, что подобные действия говорят о неспособности ЕС договариваться.

Фицо также признал, что стратегия Брюсселя по ослаблению России не работает. Он также добавил, что россияне встают на колени исключительно затем, чтобы завязать шнурки.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше