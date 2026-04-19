Кнутов назвал сроки начала массового применения насекомых-разведчиков

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics объявила о начале использования программируемых роев насекомых-киборгов в интересах вооруженных сил стран НАТО. О достоинствах и недостатках этой технологии и о том, когда ее смогут использовать в полную силу aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Насекомые-киборги — это биогибридные системы, в которых живые жуки становятся мобильной платформой, оснащенной камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. Таких жуков-разведчиков операторы могут направлять к нужной цели удаленно.
По словам Кнутова, такие насекомые-киборги в их нынешнем виде являются лищь экспериментом.
«Они применимы только на очень коротком расстоянии и, в принципе, это неоправданно. Потребуются большие затраты, усилия, а результат будет такой, какой даёт обычный беспилотник», — отметил он.
Военный эксперт объяснил, что для более эффективного использования таким жукам-разведчикам нужны другие элементы питания и электроника.
«Если с электроникой прогресс достаточно быстрый, в течение 2−3 лет, максимум, к 20130 году обещают уже делать чипы размером 2 нанометра, то с элементами питания пока ещё есть проблемы. Они объёмные и для насекомых тяжёлые, поэтому жук, оснащённый специальным устройством, с помощью которого им можно управлять, может преодолеть лишь очень маленькое расстояние, либо сокращается время работы аппаратуры, которую он несёт на себе. То есть, прорыв произойдёт в этой области только тогда, когда появятся лёгкие и долговечные элементы питания, способные обеспечивать достаточно долгое время установленные на насекомом средства управления и средства разведки. Думаю, что это будет возможно лет через пять», — резюмировал Кнутов.
Как объяснили в SWARM Biotactics, их насекомые-киборги предназначены для проведения разведки в условиях так называемых «последних 50 метров»: в замкнутых пространствах, густонаселенных городских кварталах, туннелях и подземных коммуникациях.