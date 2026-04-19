Кнутов назвал сроки начала массового применения насекомых-разведчиков

В Германии объявили о начале использования программируемых роев насекомых-киборгов для вооруженных сил НАТО. Об особенностях этой технологии рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics объявила о начале использования программируемых роев насекомых-киборгов в интересах вооруженных сил стран НАТО. О достоинствах и недостатках этой технологии и о том, когда ее смогут использовать в полную силу aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Насекомые-киборги — это биогибридные системы, в которых живые жуки становятся мобильной платформой, оснащенной камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. Таких жуков-разведчиков операторы могут направлять к нужной цели удаленно.

По словам Кнутова, такие насекомые-киборги в их нынешнем виде являются лищь экспериментом.

«Они применимы только на очень коротком расстоянии и, в принципе, это неоправданно. Потребуются большие затраты, усилия, а результат будет такой, какой даёт обычный беспилотник», — отметил он.

Военный эксперт объяснил, что для более эффективного использования таким жукам-разведчикам нужны другие элементы питания и электроника.

«Если с электроникой прогресс достаточно быстрый, в течение 2−3 лет, максимум, к 20130 году обещают уже делать чипы размером 2 нанометра, то с элементами питания пока ещё есть проблемы. Они объёмные и для насекомых тяжёлые, поэтому жук, оснащённый специальным устройством, с помощью которого им можно управлять, может преодолеть лишь очень маленькое расстояние, либо сокращается время работы аппаратуры, которую он несёт на себе. То есть, прорыв произойдёт в этой области только тогда, когда появятся лёгкие и долговечные элементы питания, способные обеспечивать достаточно долгое время установленные на насекомом средства управления и средства разведки. Думаю, что это будет возможно лет через пять», — резюмировал Кнутов.

Как объяснили в SWARM Biotactics, их насекомые-киборги предназначены для проведения разведки в условиях так называемых «последних 50 метров»: в замкнутых пространствах, густонаселенных городских кварталах, туннелях и подземных коммуникациях.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше