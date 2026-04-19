Спасатели сообщили о результатах новых поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжают искать пропавших членов семьи Усольцевых. 18 апреля сотрудники КГКУ «Спасатель» обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах в районе деревни Кутурчин. И еще пять километров прошли пешком, осматривая территорию, сообщают в учреждении. Обнаружить трех человек, которые пропали еще в прошлом году, пока не удалось. Напомним, за поисками семьи Усольцевых, пропавшей на Кутурчинском Белогорье в начале октября 2025 года, продолжает с тревогой следить вся страна. Спасатели, следственные ведомства и силовые структуры продолжают выезжать на места возможной пропажи семьи.