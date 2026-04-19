Боевые жуки-разведчики: в НАТО представили новое биооружие

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics представила программируемых насекомых-разведчиков для НАТО. Эти биогибридные системы, управляемые удаленно, проходят испытания. Смогут ли жуки-разведчики выйти на передовую в ближайшем будущем aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Жуки-разведчики»: как работает технология киборгов.
Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics представила насекомых-киборгов, которых планируют использовать вооруженные силы НАТО. Речь идет о биогибридных системах, в которых живые жуки выступают в роли мобильной платформы. Их оснащают миниатюрной аппаратурой — камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. Движениями таких жуков-киборгов может удаленно управлять оператор.
Как объяснили в SWARM Biotactics, их насекомые-киборги предназначены для проведения разведки в условиях так называемых «последних 50 метров»: в замкнутых пространствах, густонаселенных городских кварталах, туннелях и подземных коммуникациях.
«Зеленые» протестуют, но деньги выделяются.
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что использование в качестве разведчиков насекомых, как и птиц или животных, обсуждается уже давно.
«На эту тему ведутся работы, зелёные устраивают протесты, но, несмотря на это, деньги выделяются, данное направление потихонечку развивается. Если говорить о насекомых, то, действительно, есть чипы, которые подключают непосредственно к нервной системе насекомого, и таким образом удаётся управлять им, направлять его к нужным объектам, таким образом, осуществляя разведку», — сказал он.
Технология на уровне эксперимента.
Юрий Кнутов подчеркнул, что в истории с жуками-разведчиками речь идет только об экспериментах.
«На сегодняшний день это пока лишь эксперименты, связанные непосредственно с управлением самим насекомым. Они более-менее удачны, но те микросхемы, которые устанавливаются на насекомых, являются достаточно большими. В том числе, нужны элементы питания. Поэтому говорить о том, что насекомые в ближайшее время смогут выполнять разведывательные задачи или какие-то диверсионные задачи, думаю, преждевременно», — объяснил военный эксперт.
По словам Кнутова, насекомые-киборги в их нынешнем виде не могут конкурировать с дронами-разведчиками.
«Такие насекомые-разведчики применимы только на очень коротком расстоянии и, в принципе, это неоправданно. Потребуются большие затраты, усилия, а результат будет такой, какой даёт обычный беспилотник», — отметил он.
Когда ждать «армию насекомых»: назван точный срок.
Военный эксперт Кнутов объяснил, что для более эффективного использования жукам-разведчикам нужны другие элементы питания и электроника.
«Если с электроникой прогресс достаточно быстрый, в течение 2−3 лет, максимум, к 2030 году обещают уже делать чипы размером 2 нанометра, то с элементами питания пока ещё есть проблемы. Они объёмные и для насекомых тяжёлые, поэтому жук, оснащённый специальным устройством, с помощью которого им можно управлять, может преодолеть лишь очень маленькое расстояние, либо сокращается время работы аппаратуры, которую он несёт на себе. То есть, прорыв произойдёт в этой области только тогда, когда появятся лёгкие и долговечные элементы питания, способные обеспечивать достаточно долгое время установленные на насекомом средства управления и средства разведки. Думаю, что это будет возможно лет через пять», — резюмировал Кнутов.