Боевые жуки-разведчики: в НАТО представили новое биооружие

Немецкая компания создала жуков-киборгов для разведки в бункерах и тоннелях. Эксперт раскрыл секретную технологию изменения насекомых и сказал о ее недостатках.

Источник: Аргументы и факты

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics представила программируемых насекомых-разведчиков для НАТО. Эти биогибридные системы, управляемые удаленно, проходят испытания. Смогут ли жуки-разведчики выйти на передовую в ближайшем будущем aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Жуки-разведчики»: как работает технология киборгов.

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics представила насекомых-киборгов, которых планируют использовать вооруженные силы НАТО. Речь идет о биогибридных системах, в которых живые жуки выступают в роли мобильной платформы. Их оснащают миниатюрной аппаратурой — камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. Движениями таких жуков-киборгов может удаленно управлять оператор.

Как объяснили в SWARM Biotactics, их насекомые-киборги предназначены для проведения разведки в условиях так называемых «последних 50 метров»: в замкнутых пространствах, густонаселенных городских кварталах, туннелях и подземных коммуникациях.

«Зеленые» протестуют, но деньги выделяются.

В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что использование в качестве разведчиков насекомых, как и птиц или животных, обсуждается уже давно.

«На эту тему ведутся работы, зелёные устраивают протесты, но, несмотря на это, деньги выделяются, данное направление потихонечку развивается. Если говорить о насекомых, то, действительно, есть чипы, которые подключают непосредственно к нервной системе насекомого, и таким образом удаётся управлять им, направлять его к нужным объектам, таким образом, осуществляя разведку», — сказал он.

Технология на уровне эксперимента.

Юрий Кнутов подчеркнул, что в истории с жуками-разведчиками речь идет только об экспериментах.

«На сегодняшний день это пока лишь эксперименты, связанные непосредственно с управлением самим насекомым. Они более-менее удачны, но те микросхемы, которые устанавливаются на насекомых, являются достаточно большими. В том числе, нужны элементы питания. Поэтому говорить о том, что насекомые в ближайшее время смогут выполнять разведывательные задачи или какие-то диверсионные задачи, думаю, преждевременно», — объяснил военный эксперт.

По словам Кнутова, насекомые-киборги в их нынешнем виде не могут конкурировать с дронами-разведчиками.

«Такие насекомые-разведчики применимы только на очень коротком расстоянии и, в принципе, это неоправданно. Потребуются большие затраты, усилия, а результат будет такой, какой даёт обычный беспилотник», — отметил он.

Когда ждать «армию насекомых»: назван точный срок.

Военный эксперт Кнутов объяснил, что для более эффективного использования жукам-разведчикам нужны другие элементы питания и электроника.

«Если с электроникой прогресс достаточно быстрый, в течение 2−3 лет, максимум, к 2030 году обещают уже делать чипы размером 2 нанометра, то с элементами питания пока ещё есть проблемы. Они объёмные и для насекомых тяжёлые, поэтому жук, оснащённый специальным устройством, с помощью которого им можно управлять, может преодолеть лишь очень маленькое расстояние, либо сокращается время работы аппаратуры, которую он несёт на себе. То есть, прорыв произойдёт в этой области только тогда, когда появятся лёгкие и долговечные элементы питания, способные обеспечивать достаточно долгое время установленные на насекомом средства управления и средства разведки. Думаю, что это будет возможно лет через пять», — резюмировал Кнутов.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
