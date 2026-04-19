Боевые жуки-разведчики: в НАТО представили новое биооружие

«Если с электроникой прогресс достаточно быстрый, в течение 2−3 лет, максимум, к 2030 году обещают уже делать чипы размером 2 нанометра, то с элементами питания пока ещё есть проблемы. Они объёмные и для насекомых тяжёлые, поэтому жук, оснащённый специальным устройством, с помощью которого им можно управлять, может преодолеть лишь очень маленькое расстояние, либо сокращается время работы аппаратуры, которую он несёт на себе. То есть, прорыв произойдёт в этой области только тогда, когда появятся лёгкие и долговечные элементы питания, способные обеспечивать достаточно долгое время установленные на насекомом средства управления и средства разведки. Думаю, что это будет возможно лет через пять», — резюмировал Кнутов.