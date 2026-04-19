На Украине арестовали девятиклассника, устроившего стрельбу в школе Закарпатья

Суд на Украине постановил взять под стражу девятиклассника, подозреваемого в стрельбе в школе Закарпатской области на западе страны. Об этом сообщила областная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что по ходатайству ювенального прокурора следственный судья Ужгородского районного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Ранее в Киеве 17 апреля неизвестный открыл стрельбу. По прибытии полиции он укрылся в одном из магазинов и взял заложников. Позднее Владимир Зеленский подтвердил факт трагедии, заявив о пяти погибших и десяти раненых.
В МВД Украины позже сообщили, что у нападавшего было легально зарегистрированное оружие. По данным следствия, злоумышленником оказался мужчина 1968 года рождения. Он удерживал заложников в супермаркете. Преступник был ликвидирован.