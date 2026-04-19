Эксперт объяснила, какие переводы попадут под автоматический контроль налоговой

Правительство РФ взяло курс на обеление экономики, одна из инициатив — автоматический контроль ФНС за счетами граждан. О том, какие переводы могут привлечь внимание налоговиков, рассказала старший партнер юрфирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева.
По ее словам, проект закона обязывает ЦБ передавать в налоговую информацию о физлицах без статуса ИП, чьи операции имеют признаки предпринимательской деятельности. Цель — выявлять незадекларированный доход.
— Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы между физическими лицами не подпадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать не единичные платежи, а закономерности… В зоне риска — те, кто ведет предпринимательскую деятельность без статуса ИП или самозанятого и получает платежи на личную карту, — пояснила Валеева.
Алгоритмы будут ориентироваться на незадекларированные доходы, сопоставимые с максимальным годовым доходом для самозанятых — 2,4 миллиона рублей. Система сопоставит поступления на карты с официальным доходом. При разнице более 2,4 миллиона рублей налоговая может потребовать пояснений или доначислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, пени и штрафы. В особо крупных размерах возможна уголовная ответственность.
Чтобы избежать проблем, эксперт советует легализовать деятельность — оформить статус самозанятого или ИП, передает «Прайм».
Федеральная налоговая служба России опровергла информацию о том, что под налоговый контроль переводов между физическими лицами могут попасть около 10 миллионов граждан. Ведомство считает, что любые предварительные оценки количества лиц, потенциально попадающих в «рисковую зону», преждевременны.
С 1 июля этого года в РФ для переводов и платежей через Систему быстрых платежей нужно будет вводить идентификационный номер налогоплательщика. Как нововведения отразятся на экономике, рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.