ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ в лесополосах Запорожской области

Российские военные ликвидировали опорники в Запорожской области и пресекли доставку боеприпасов на позиции украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали опорные пункты в Запорожской области и пресекли доставку боеприпасов и материальных средств на позиции Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Восток».

Они использовали гаубицы Д-30 и беспилотные летательные аппараты.

«В Запорожской области разведывательный расчёт БПЛА войск беспилотных систем обнаружил движение транспортных средств ВСУ, пытавшихся осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции. Данные о маршрутах движения были оперативно переданы расчётам ударных беспилотников группировки войск “Восток”. Для поражения движущихся целей операторы применили FPV-дроны. Точными ударами были поражены автомобили типа пикап, а также дистанционно управляемый наземный робототехнический комплекс», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что расчёты гаубиц Д-30 ликвидировали опорные пункты в лесополосах Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше