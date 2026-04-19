ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ в лесополосах Запорожской области

Российские военные ликвидировали опорные пункты в Запорожской области и пресекли доставку боеприпасов и материальных средств на позиции Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Восток».
Они использовали гаубицы Д-30 и беспилотные летательные аппараты.
«В Запорожской области разведывательный расчёт БПЛА войск беспилотных систем обнаружил движение транспортных средств ВСУ, пытавшихся осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на передовые позиции. Данные о маршрутах движения были оперативно переданы расчётам ударных беспилотников группировки войск “Восток”. Для поражения движущихся целей операторы применили FPV-дроны. Точными ударами были поражены автомобили типа пикап, а также дистанционно управляемый наземный робототехнический комплекс», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что расчёты гаубиц Д-30 ликвидировали опорные пункты в лесополосах Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
