В ОП предложили продлить учебный год на две недели в школах

В России следовало бы увеличить продолжительность учебного года на две недели и создать «пятую четверть» для творческих занятий школьников. С такой инициативной 19 апреля выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Источник: РИА "Новости"

«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать “пятую четверть” не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — предложил он в беседе с ТАСС.

Гриб отметил, что за проведение таких занятий учителя должны получать достойную оплату. Уроки в рамках «пятой четверти» могут быть посвящены самым разным творческим темам и направлениям.

«Это могут быть самые разнообразные занятия — творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», — отметил он.

Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко днем ранее сообщил, что в 2026 российские школьники будут отдыхать на летних каникулах в общей сложности 97 дней — пять дней в мае и 92 в три летних месяца.